🔹 Крупным торговым сетям могут запретить работать по ночам и в выходные — эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом, считают в Совете Федерации. Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла.



🔹 Телефонные мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян. Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены.

🔹 В России могут исчезнуть до 18 млн «серых» сим-карт. С 1 июня начал действовать закон (ФЗ-533), который предписывает компаниям и ИП вносить в специальный реестр на портале госуслуг сведения обо всех корпоративных номерах.



🔹 Эксперты оценили стоимость активов 500 «сверхбогатых» россиян. Совокупный объем частного благосостояния россиян в 2020 году составлял около 4,1 трлн долларов. В общие активы также включаются средства резидентов страны за рубежом.

🔹 Оформить ОСАГО можно будет без диагностической карты. С 22 августа документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса будет не нужен.