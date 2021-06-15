🔹 Названы регионы России с самыми состоятельными семьями. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году остаются Ямало-Ненецкий округ, а также другие нефтегазодобывающие регионы и обе столицы, а замыкает список — Кабардино-Балкария.



🔹 Россияне назвали комфортный размер пенсии. Так, почти половине (44%) граждан необходимо 45—60 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно, 33% нужно не менее 50—70 тыс. рублей, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц. Половина россиян назвала государство в качестве основного гаранта и источника этих доходов.



🔹 Денежно-кредитную политику можно сравнить с выбором одежды по сезону: правильно подобранная одежда помогает не «замерзнуть» и не «перегреться». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета регулятора за 2020 год.

🔹 ЦБ готовит регулирование некредитных финансовых организаций (НФО). В рамках совершенствования регулирования финансовых групп и холдингов ЦБ планирует ввести для таких организаций уже действующую для банков возможность лишения акционеров права голоса на общем собрании, в случае если те совершили с НФО сделки, которые привели к нарушению нормативных требований для соответствующей организации.



🔹 Технологию оплаты покупок с помощью биометрии лица, которую развивают X5 Retail Group совместно со «Сбером» и Visa, в июне 2021 года расширили на 25 регионов.

