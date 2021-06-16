🔹 Цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5—8%. За время действия программы льготной ипотеки в новостройках порядка 20% квартир было приобретено для их дальнейшей реализации. Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться, полагают эксперты.

🔹 ЦБ предложил освободить от отчетов по МСФО ряд банков. Регулятор направил в Минфин письмо с предложением отчитываться по международным стандартам только головным организациям банковских групп. Для кредитных организаций, которые входят в состав групп или работают сами по себе с универсальной лицензией, нужно оставить отчетность только по российским стандартам.



🔹 В Москве введена обязательная вакцинация 60% работающих в сфере услуг. Соответствующее постановление было принято главным санитарным врачом столицы в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Об аналогичных решениях сообщили также власти Московской и Кемеровской областей.



🔹 Банк России опубликовал первый ежеквартальный аналитический обзор «Банковский сектор». Как поясняется в сообщении регулятора, новый обзор дополняет ежемесячный информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» и позволяет получить расширенную информацию об основных событиях за квартал, повлиявших на финансовое состояние банковского сектора.



🔹 Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.