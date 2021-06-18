🔹 Ставки по ипотеке для рядового заемщика заметно выше средневзвешенной ставки, рассчитываемой с учетом как базовых, так и льготных программ, но есть способы оформить ипотеку со скидкой. О них рассказала ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова.

🔹 Эксперты назвали основные проблемы клиентов банков. Отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения — именно эта проблема возглавила список сложностей, с которыми столкнулись клиенты банков из развивающихся стран.

🔹 Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений с октября 2019 года достигла почти 1,4 млрд рублей, а число группировок злоумышленников превысило 200. Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через «Авито», 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру» (оставшаяся часть приходится на другие ресурсы).

🔹 Составление иска в суд на портале госуслуг станет автоматизированным. Такую возможность обеспечит запуск суперсервиса «Правосудие онлайн». Для помощи в формировании иска можно будет воспользоваться справочником исковых требований, автоматически рассчитать размер госпошлины.



🔹 Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Разрыв между лидером и аутсайдером сократился. Влада подвел ETF Китая, а Лену — рухнувший Splunk. Сейчас ведущие решили сыграть на росте ставки. Удачно ли, оценит Георгий Ващенко из «Фридом Финанса».

