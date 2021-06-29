🔹 Банк России готовит законопроект, согласно которому финансовые компании будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан. На сегодняшний день такой обязанности у финансовых организаций в российском законодательстве нет.

🔹 Банки.ру провел третий круглый стол по работе «Народного рейтинга». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Обсудить работу сервиса собрались представители более чем 30 банков, а также активные пользователи сайта.

🔹 В Москве не исключают возможность распространения QR-кодов на транспорт и магазины. С 28 июня в столичные рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел коронавирусом, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.



🔹 В России обсуждают возможность автоматического взыскания долгов с бизнеса. Речь идет о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены, долги спишутся в казну.

🔹 Работникам Почты России повысят зарплаты. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Изменение затронет 138 тыс. человек.

🔹 Брокеры предлагают состоятельным клиентам сделки pre-IPO. Локальные розничные инвесторы проявляют интерес не только к IPO зарубежных компаний, но и к сделкам pre-IPO — брокеры БКС и «Тинькофф» сообщили о запуске такой услуги для квалифицированных клиентов.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

