🔹 На обновленных российских банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей с большой долей вероятности появятся достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В ближайшие дни специалисты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров регулятора, который примет итоговое решение.

🔹 Правительство установило величину прожиточного минимума на 2022 год в размере 11 950 рублей. Для трудоспособного населения определена сумма в размере 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022-го.



🔹 ЦБ и Минфин обсудят разработку страховки для ухода за пенсионерами. Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию — в него входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому.



🔹 Мосбиржа планирует в начале следующего года запустить опционы на самые ликвидные российские акции. Опционы на фьючерсы, которые сейчас обращаются на бирже, предназначены больше для профессиональных инвесторов, а опционы на акции больше подойдут для массового клиента. Вначале контракты будут расчетные, затем линейка расширится с учетом клиентского спроса, планируется ввести и поставочные контракты. Сейчас объемы торгов российскими акциями нередко превышают 100 млрд рублей в день.

🔹 Борьба за звание лучшего инвестора в инвестиционном шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. В новом эпизоде Влад пытается вернуть удачу с помощью своих вокальных данных, Лена читает «кровавые» стихи, а Таня садится на проклятое место. И все ведущие благодарят за помощь в выборе инвестиционных идей участников своих чатов. Особенно одного.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

