🔹 Средний размер пенсии в России увеличится до 20 тыс. рублей. Согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, размер индексации пенсионных накоплений в 2022 году должен составить 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м — 19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей.

🔹 В двух регионах РФ доля бедных превышает 30%. Самыми неблагополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ингушетия, Алтай и Тыва. Доходы в сравнении со стоимостью товаров и услуг выросли лишь в шести регионах, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть «богатые регионы стали еще богаче», замечают эксперты.

🔹 Минтруд предлагает отказаться от существующей схемы социального страхования. В частности, ведомство предлагает отказаться от практики «перекрестного» финансирования внутри самого Фонда социального страхования и вместо этого предоставлять средства на покрытие дефицитов по отдельным видам соцстраха из бюджета. Средства профицитов по отдельным видам соцстрахования предлагается направить на создание резерва.

🔹 В России участились случаи рассылок платежек с мнимыми долгами. Тенденция стала заметна во II квартале 2021 года. Были зафиксированы обращения потерпевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и в других регионах.

🔹 Клиенты СберБанка смогут совершать переводы по номеру счета за рубеж без комиссии. Стоимость любого перевода в веб-версии или мобильном приложении «СберБанк Онлайн» составит всего 1 копейку за перевод (или 0,01 доллара/евро в зависимости от валюты списания).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

