🔹 Минфин предлагает повысить страховые взносы с зарплат выше 122 тыс. в месяц. Предполагается, что такой шаг может стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. Эта мера может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024-му — уже 45 млрд рублей.

🔹 Размер пособия по уходу за ребенком предлагается увеличить до средней зарплаты. С инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, это станет «серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы».

🔹 Биржевой курс доллара превысил 75 рублей впервые с мая, а курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 89 рублей. В последний раз курс европейской валюты добирался до такого значения 3 июня 2021 года.

🔹 Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в первых — девятых классах школ. У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

🔹 Власти Москвы отложили введение ограничений для посетителей летних веранд кафе и ресторанов до 1 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

