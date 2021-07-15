СберБанк раскрыл детали ранее анонсированной акции, предусматривающей подарки для клиентов, которые получат именно на его карту 10 тыс. рублей от государства на детей-школьников (и будущих первоклассников) к началу учебного года. Обновленный релиз распространен в четверг.

В «Сбере» напоминают, что с 15 июля на портале госуслуг стартовала подача соответствующих заявлений. По указу президента РФ всем семьям с детьми, независимо от уровня дохода, положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет (для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — до 23 лет). Выплату произведет Пенсионный фонд РФ. Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в многофункциональном центре, указав реквизиты банковской карты или счета.

Правительство направит на единовременные «школьные» выплаты более 200 млрд рублей Правительство направит свыше 200 млрд рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на школьников. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин (стенограмма приводится на сайте Кабмина).

Как объявил банк на прошлой неделе, его клиенты — родители школьников смогут, получив деньги на любую карту «Сбера», оформить на три месяца «СберПрайм» (единую подписку на комплекс услуг по прослушиванию музыки и просмотру фильмов онлайн, вызову такси, доставке продуктов, готовой еды и лекарств, мобильной связи и хранению файлов) за 1 рубль, а также получить бесплатную страховку от несчастного случая от СК «Сбербанк страхование» на каждого ребенка сроком на один год и 2 тыс. бонусных рублей в подарок на покупки в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете».

В сегодняшнем релизе уточняется, что страховое покрытие по подарочному полису составит 400 тыс. рублей.

В свою очередь подарочные бонусы будут в равных долях распределены между «СберМаркетом» и «СберМегаМаркетом» — можно потратить по 1 тыс. бонусов на каждой площадке. Как следует из релиза, на «СберМаркете» бонусами можно оплатить до 20% стоимости товаров, в «СберМегаМаркете» — до 50%, при этом в банке подчеркивают, что бонусные рубли не сгорают со временем. «Ассортимент этих маркетплейсов огромен: продукты, одежда, обувь, электроника, бытовая техника, мебель, детские товары и многое другое», — добавляют в «Сбере».



Напомним, что о подобных акциях в поддержку своих клиентов с детьми-школьниками помимо «Сбера» объявили Альфа-Банк, Почта Банк, ВТБ, «Уралсиб», Росбанк.

Ася ШАЛИМОВА