🔹 Инвестдайджест Банки.ру: аналитики сохраняют оптимизм. Банки.ру запустил инвестиционный дайджест, который будет выходить каждую неделю. Здесь мы поделимся самыми интересными идеями для инвесторов.

🔹 В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог. Предполагается, что компании станут кредитными организациями, для чего необходимо будет разработать упрощенную систему лицензирования на корпоративное кредитование работников. Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег.

🔹 Росбанк займется профессиональным взысканием долгов физлиц. Банк начал активно предлагать сторонним кредитным организациям услуги по взысканию долгов физлиц. Финучреждение ориентируется в основном на крупных игроков и работает как их агент.

🔹 Apple Pay становится доступен держателям карт «Мир». Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк, уточнил гендиректор «Мира».

🔹 База трансакций сервиса приема СМС на виртуальные номера с данными о 7,8 млн операций утекла в Интернет. В ней содержатся в том числе частичные номера карт клиентов, банки-эмитенты и сроки действия карт, а также информация примерно о 160 тыс. уникальных почтовых адресов.



🔹 Банки и страховые компании, лидирующие в «Народном рейтинге» по итогам 2020 года, начали размещать на дверях отделений новые стикеры Банки.ру. На наклейке по-прежнему размещается QR-код, с помощью которого можно сразу перейти в раздел «Народный рейтинг» на сайте Банки.ру, почитать отзывы действующих клиентов и на месте принять решение об оформлении какого-либо продукта или услуги.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

