🔹 Курс на опережение: от Центробанка ожидают жесткого повышения ключевой ставки. ЦБ в пятницу вновь поднимет ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Основной прогноз — плюс 50 базисных пунктов, на повестке также 75 и 100.

🔹 Банки.ру определил победителей акции «3 приза по 50 000 ₽». Для участия в акции, нужно было до 18 июня подписаться на информационную рассылку по микрозаймам, чтобы первыми получать интересные предложения МФО.



🔹 Банк «Открытие» выкупил у QIWI долю в «Точке» почти за 5 млрд рублей. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% плюс одной акции до 90% плюс одной акции.



🔹 Конфискацию имущества включат в статьи УК о валютных операциях. Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития. Новые нормы были предложены еще в 2020 году. Однако тогда против документа выступили многие ведомства, в том числе Банк России.

🔹 Борьбу с телефонным мошенничеством предложили сделать целью нацпрограммы. Для сокращения телефонного мошенничества предлагается ввести регулирование IP-телефонии; блокировать звонки с подменой номера, мошеннический трафик на уровне операторов; ввести ограничения на транзит мошеннического трафика.

🔹 Сервисы сокращения ссылок передали вирус 150 тыс. пользователей Android. Эксперты отмечают, что одна из самых неприятных функций вируса связана с «захватом» календаря на смартфоне. Программа заполняет календарь событиями, ведущими на другие вредоносные ресурсы — полноэкранную рекламу, контент для взрослых, фейковые сообщения об угрозах и т. д.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

