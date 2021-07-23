🔹 Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска роста потребительского спроса быстрее предложения и возвращение инфляции к 4%, пояснил ЦБ.



🔹 Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на август 2021 года. По сравнению с июльскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро не изменились.



🔹 Переезд в российские офшоры заинтересовал крупнейшие компании. В частности, среди интересантов называют «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «АЛРОСу», «Сибур», «Северсталь», СберБанк и ВТБ.



🔹 ЦБ отозвал лицензию у Руна-Банка. Как указывает регулятор, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта, а деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции. Без лицензии осталась НКО «Русское Финансовое Общество». Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

