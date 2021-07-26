🔹 Чистая прибыль банковского сектора России за июнь составила 204 млрд рублей, а по итогам шести месяцев данный показатель достиг 1,2 трлн рублей. Текущий показатель почти вдвое превысил результат первого полугодия 2020 года, когда российские банки совокупно заработали 630 млн рублей.

🔹 Начинать копить никогда не рано, и у каждого должна быть финансовая подушка безопасности. Такой совет в интервью Cosmo дала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. Кроме того, считает она, народная мудрость «деньги к деньгам» имеет смысл. А брать кредиты имеет смысл в том случае, если долг не превышает четверти бюджета и кредит берется на фундаментальную цель.



🔹 Минфин разрабатывает систему стресс-тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам. Стресс-тестирование поможет, с одной стороны, лучше понимать взаимосвязи бюджетной системы с экономической ситуацией, оценить ее запас прочности, с другой – формировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее, что в целом сделает бюджетную политику более прозрачной и понятной.



🔹 Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты банков. Фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов.



🔹 В новом выпуске Fingram речь пойдет о единовременной выплате на российских школьников от шести до 17 лет, которая предусмотрена всем детям, подходящим по возрасту. Читайте, как ее оформить и получить.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

