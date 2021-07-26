Нормативы ЦБ нарушали в июне восемь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.



В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Стабильно допускающие значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением) банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития продолжали это делать и в июне. Наиболее низкое значение Н1.1 у банка «Восточный» составило 4,984%, у УБРиР — 6,248%. Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В июне 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 204 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего в первом полугодии 2021 года банки заработали 1,2 трлн рублей, за тот же период 2020 года чистая прибыль сектора составляла лишь 630 млрд рублей.

По данным ЦБ, прибыль в июне 2021 года показали 237 кредитных организаций.

На 1 июля 2021 года в России был зарегистрирован 341 банк (233 с универсальной лицензией и 108 с базовой лицензией).

За июнь текущего года лицензий лишились Актив Банк, РФИ Банк и Энергомашбанк; банк «Возрождение» был присоединен к БМ-Банку, а Евразийский Банк — к Совкомбанку.

В июле ЦБ отозвал лицензии у Руна-Банка и НКО «Русское Финансовое Общество».

Вадим ТИХОНОВ