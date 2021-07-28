🔹 Рубль выбился в лидеры роста среди валют развивающихся рынков. О том, что может остановить национальную валюту и какие инвестиции сделать на ее укреплении, читайте в инвестдайджесте Банки.ру.

🔹 Аналитический центр Банки.ру составил рейтинг кредитных организаций по уровню цифровизации банковских услуг. Исследование показало, насколько стало автоматизировано общение между банком и клиентом, какие технологии и сервисы доступны пользователям финансовых услуг, а также насколько в банках реализована возможность дистанционного получения продуктов.



🔹 Центробанк переписал требования к продуктам по страхованию жизни. Согласно новому проекту, страховщик должен в полисе предложить клиенту защиту по риску смерти по любой причине и предусмотреть риск дожития. При этом в случае смерти компания возвращает семье клиента не 200% внесенных им ранее взносов, а от 110% для лиц в возрасте 60—65 лет при длительности договора до трех лет и до 880% для лиц до 30 лет с договорами на пять — десять лет.



🔹 В Минфине предложили продавать конфискованное роскошное жилье. В ведомстве полагают, что инициатива создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений.

🔹 Россияне не верят в сохранение своих персональных данных банками. Лишь 29% россиян заявили о серьезном уровне доверия, тогда как в среднем в мире показатель составляет 37%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

