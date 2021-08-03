🔹 ЦБ начал прием заявок на покупку банка «Открытие». В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций банка.

🔹 Черные брокеры, которые предлагают гражданам помощь в получении кредита, нашли новый способ обмана. Теперь они не просто разово берут комиссию за помощь в получении займа, а оформляют целую подписку. При заполнении заявки на кредит такие брокеры автоматически подписывают клиента на безакцептные списания нескольких сотен рублей каждые пять — семь дней.



🔹 Кудрин назвал способ быстро снизить бедность в два раза. По словам главы Счетной палаты, поможет многофакторная модель нуждаемости, которая подразумевает, что если у гражданина есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то он ограничен в получении социальной выплаты.



🔹 Социальный налоговый вычет могут увеличить до 360 тыс. рублей. Соответствующая инициатива вносится на рассмотрение нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более десяти лет назад и с тех пор ни разу не менялась». В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно росли в среднем на 10%, а рубль обесценился почти в три раза.

🔹 Из-за долгов за границу не смогут выехать 5 млн россиян. В Федеральной службе судебных приставов уточнили, что количество невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее. По оценкам коллекторов, потенциально невыездными могут стать свыше 7 млн должников, то есть каждый пятый заемщик.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

