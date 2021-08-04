🔹 На какой из российских бирж теперь доступны акции скандально известного онлайн-брокера Robinhood и акции какой нефтекомпании могут почти удвоиться в цене? Подробности в новом выпуске инвестдайджеста.



🔹 В Минфине сочли прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции недостаточно обоснованным. В Минфине ожидают других значений по ряду показателей: ВВВ, инфляции и стоимости нефти.

🔹 В составе ФНС появятся управления по раздаче денег вместо их сбора. ФНС, на которую легли функции одного из основных источников данных для Белого дома и задачи частичного разворота налоговых потоков не от граждан в бюджет, а из бюджета гражданам и бизнесу, структурно изменяется.



🔹 ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность. В Международной конфедерации обществ потребителей считают необходимым выделить право клиентов финансовых организаций на анонимность в отдельную категорию защиты прав потребителей. Сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку.

🔹 Российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Однако, по его мнению, технологическая революция откроет перед страной и новые возможности.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

