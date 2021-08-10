🔹 ЦБ по итогам июля зафиксировал ослабление рубля к доллару и незначительное укрепление к евро. В январе — июле 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 6,4% по номинальному курсу и на 4,7% по реальному.

🔹 Банки.ру запустил виджет курсов валют для мобильных телефонов. Пользователи мобильного приложения Банки.ру теперь могут установить на свой смартфон виджет курсов валют. Больше не нужно искать информацию на сайте — все актуальные данные доступны на экране мобильного телефона.

🔹 Российские власти предложили приватизировать «Мир». В Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.



🔹 Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях снизились в июне по сравнению с маем 2020 года, при этом автокредиты стали дороже. Ставки по корпоративным кредитам, в том числе по кредитам малому бизнесу, выросли, свидетельствует обновленная инфографика ЦБ по кредитным ставкам.

🔹 Годовые темпы роста потребительских расходов подскочили до 20,1% в годовом выражении. Как отмечают аналитики «СберИндекса» , столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. рублей, что обеспечило более половины всего прироста.