🔹 В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. рублей. Принятие законопроекта, считают его авторы, позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность.

🔹 Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор. Поиск кредитной истории только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, позволит получать кредиты недобросовестным заемщикам. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов клиентской истории СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.

🔹 Долг россиян перед банками составил почти 24 трлн рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020-го — на 4,06 трлн.



🔹 Клиентам «Мира» станет проще возвращать деньги по ряду операций. С 26 октября платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых.

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