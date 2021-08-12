🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам усилила рост, составив по итогам первой декады августа 5,75% годовых против 5,55% за третью декаду июля.

🔹 Банк России увидел признаки перегрева на рынке недвижимости. Темп роста цен на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%, что свидетельствует о признаках перегрева на рынке недвижимости, сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова. Она также объяснила парадокс выдач кредитов людям, чей заем выше дохода.

🔹 Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда. Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда.



🔹 ЦБ требует наглядного объяснения смысла личных полисов страхования. Согласно новому проекту указания Центробанка, сначала все личные виды страхования (выезжающих за рубеж, от несчастного случая, коронавирусной инфекции, добровольного медстрахования (ДМС), а затем и оставшиеся полисы компании смогут продавать только со специальной памяткой для клиента, где будут описаны все риски и случаи отказа в выплате.

🔹 Росреестр намерен создать полную базу земли и недвижимости. Правительство намерено с 2022 года запустить госпрограмму «Национальная система пространственных данных» для ускоренной цифровизации геоданных в России. Документ предполагает ускоренную цифровизацию всех пространственных данных в стране: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и кадастровой оценке.