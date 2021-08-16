🔹 Россияне стали забирать деньги из банков. По итогам полугодия в целом по финансовому сектору отток средств населения составил всего 0,8%, однако ряд банков с крупным депозитным портфелем продемонстрировали опережающую динамику падения.

🔹 В ЦБ спрогнозировали ужесточение банками условий кредитования. Банки могут сократить максимальный размер ссуд, срок кредитования. Однако основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств.

🔹 В России могут появиться авиабилеты за рубль. Обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя российская авиакомпания Nordwind, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. Правда, в Росавиации уже сказали, что билетов за рубль не будет — к нему добавятся таксы и сборы.



🔹 Банки просят уточнить систему оценки клиентов «светофор». Участники финансового рынка критикуют принятый Госдумой в первом чтении законопроект о создании на базе ЦБ сервиса «Платформа «Знай своего клиента», предполагающий разделение клиентов банков по степени риска.

🔹 Fingram: как проверить бесплатно свою кредитную историю. В идеале каждый гражданин России должен периодически проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать два раза в год в каждом бюро. Зачем? Чтобы точно знать, не оформили ли мошенники заем на ваше имя, почему вам отказали в кредите и нет ли у вас долга. Как получить свою кредитную историю — в новом выпуске Fingram.