🔹 Мошенники начали звонить от имени ПФР и запугивать снижением пенсии в том случае, если человек не погасит некую «задолженность» по специальному счету. По данным фонда, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения.

🔹 15% российских промышленных компаний существуют в режиме «зомби». Такие данные представили эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, которые включили в эту категорию неэффективные, убыточные промышленные организации, находящиеся на грани банкротства и выпускающие неконкурентную продукцию. Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, но призвал не драматизировать ситуацию.

🔹 Россияне в августе традиционно больше боятся за национальную валюту и ожидают роста курса валют к сентябрю. Так, к 1 сентября доллару они прогнозируют рост на 5 рублей, евро — более чем на 3 рубля. Как отметили респонденты, в августе из года в год происходит ослабление рубля, а иногда и обвал типа дефолта.

🔹 Аферисты решили нажиться на ипотечном буме: они создают поддельные сайты, через которые предлагают россиянам оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт.

🔹 Ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 25% дохода, предупредили в Минфине. Там посоветовали перед принятием решения об ипотеке сначала начать ежемесячно откладывать расчетную сумму.