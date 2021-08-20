🔹 Экономисты увидели признаки прохождения пика инфляции. Кривая доходности российских кратко- и среднесрочных ОФЗ стала практически плоской, что, по мнению экономистов, свидетельствует о том, что инфляция в стране достигла пиковых значений и дальше расти не будет.

🔹 Частные квартиры будут вовлекать в госсистему арендного жилья. Жилье, зарегистрированное в этой информационной системе, будут в том числе вовлекать и в общую систему. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Пока готовится законодательно-нормативная база по информационной системе арендного жилья, до лета следующего года будет принят весь необходимый набор нормативных документов.

🔹 Банкиров уличили в завышении итоговой стоимости кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения.

🔹 Аналитики заговорили о снижении ключевой ставки в начале 2022 года до 6%. По словам экспертов, сделать такой вывод позволяют прежде всего июльские данные о росте потребительских цен, которые демонстрируют, что инфляционное давление падает.

🔹 В условиях пандемии коронавируса бизнес Банки.ру по итогам 2020 года вырос в полтора раза, а численность персонала увеличилась на 20%. Об этом генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова сообщила в рамках спецпроекта «Точка невозврата», который организовали «Прайм», Ассоциация менеджеров и РИА Новости.