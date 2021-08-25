🔹 Госдолг России превысил 20,4 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.

🔹 Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян.



🔹 Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. Ведомство рекомендует медиаторам проверять компании — участников спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок.

🔹 Зарплаты по итогам пяти месяцев достигли показателей докризисного уровня. Ситуация на рынке труда продолжает сохранять позитивные тенденции, уровень безработицы по итогам июня по методологии Международной организации труда снизился до 4,8%. Отмечается, что ситуация по регионам и отраслям остается неоднородной.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: акции в плюсе вопреки ожиданиям коррекции, в прогнозах — двузначный рост. Более 40% годовых по акциям на американском рынке! Несмотря на почти беспрерывный рост более десяти лет, до сих пор есть возможности заработать на некоторых активах. Это идеи российских аналитиков, подробнее — в нашей еженедельной подборке.

