🔹 В России зафиксировали снижение цен на жилье впервые за год. Так, по итогам июля средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. В Юго-Восточном административном округе столицы цены на новостройки уменьшились в июле на 1,5%. По итогам августа в целом по Москве, по прогнозам риелторов, цены могут снизиться еще на 1,7%.

🔹 Финансисты просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Национальный совет финансового рынка направил письмо в Банк России и МВД, в котором обратил внимание на серьезные проблемы, которые могут возникнуть в связи с закрытием сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов».Участники финрынка активно пользуются им для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием средств. Альтернативный сервис на портале госуслуг, по словам участников рынка, тестируется уже несколько лет, но на нем постоянно происходят сбои.



🔹 Исследование: рост портфеля кредитов МСП будет постепенно замедляться. С начала текущего года портфель кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства вырос на 10,8%, однако на дальнейший рост может повлиять целый ряд факторов.

🔹 ЦБ считает банки виноватыми в сбоях своих приложений. Банкам следует лучше следить за работой и устойчивостью своих сервисов: сбои должны будут устраняться за два часа, говорится в новом проекте положения регулятора. Поскольку вся жизнь банка сосредоточена в IT-инфраструктуре, важно, чтобы каждый внимательно следил за надежностью ее работы, отмечает представитель ЦБ: неработоспособность сервисов вызывает негативную реакцию со стороны клиентов и снижает уровень доверия.

🔹 Названы лидеры среди регионов РФ по социально-экономической устойчивости за II квартал. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область заняли верхние строчки рейтинга. Лидер рейтинга не изменился по сравнению с I кварталом текущего года, а в последующих местах произошли рокировки.