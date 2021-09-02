🔹 ЦБ определил цель денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Согласно документу, основной целью ДКП на среднесрочную перспективу является ценовая стабильность, в частности, поддержание годовой инфляции вблизи 4%. В рамках стратегии таргетирования инфляции Банк России перечислил основные принципы ДКП.

🔹 Максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам третьей декады августа 6,17% годовых против примерно 6,1% за вторую декаду месяца. Как следует из материалов ЦБ, в последний раз максимальная ставка топ-10 банков по вкладам достигала такого уровня осенью 2019 года.

🔹 Россияне набрали долгов на 955 млрд рублей. При этом существует риск, что уже в следующем году показатель преодолеет порог в 1 трлн рублей. Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки.

🔹 Число жалоб россиян в ЦБ на аннулирование ОСАГО увеличилось в пять раз. В пресс-службе регулятора отметили, что основная причина увеличения жалоб — применение рядом компаний недобросовестных практик. В страховых организациях подтвердили, что расторгают договоры ОСАГО в одностороннем порядке, однако указали на уважительные причины для этого: клиенты предоставляют неполную или неверную информацию.

🔹 Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире, сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов. По его словам, проблема во многом заключается в том, что выявление и разделегирование таких сайтов в России происходит слишком долго.

