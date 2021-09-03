🔹 Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим. Речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации.

🔹 Беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса будет создан на Курильских островах, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

🔹 Названы регионы для последующего расселения аварийного жилья. По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года. К новой программе с 2022-го подключатся регионы, которые завершили расселение аварийных домов 2017 года. Сейчас их уже четыре: Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также Санкт-Петербург и Севастополь. До конца нынешнего года завершить расселение планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.

🔹 Пилотными площадками для запуска электронных паспортов в 2022 году могут стать Москва, Подмосковье и Татарстан. Предполагается, что процесс внедрения паспортов будет постепенным — по всей России граждане смогут получить их не позднее 1 июля 2023 года.

🔹 Греф видит риски глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе. По словам Грефа, лучше риски переоценить, чем недооценить.