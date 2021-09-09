🔹 ЦБ по итогам августа зафиксировал укрепление рубля к ключевым валютам. По номинальному курсу рубль в августе укрепился к доллару по сравнению с июлем этого года на 0,4%, по реальному — на 0,1%. Средний номинальный курс доллара в августе текущего года составил 73,59 рубля против 73,92 рубля в июле. Средний курс с начала текущего года — 74,14 рубля за доллар.



🔹 Visa планирует повысить для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменить льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

🔹 ЦБ предложил изменить подход к вступлению в силу новых законов в России. Банк России указал на необходимость решить проблему, когда между принятием нового закона, требующего разработки к нему нормативных актов, и его вступлением в силу отсутствует временной промежуток.

🔹 Мошенники нашли новый способ украсть данные на «Госуслугах». Якобы от имени портала госуслуг россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину, однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уйдут мошенникам.

🔹 Правительство предложило стратегию по борьбе с инфляцией. Отмечается, что рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции, смягчить давление которой предлагается за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров — бенефициаров роста цен — и переадресации их на помощь населению.