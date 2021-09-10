🔹 Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых), допустив возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Как подчеркнул регулятор, решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

🔹 ФНС назвала главные проекты по обелению экономики. В частности, один из ключевых проектов службы — существенное упрощение процесса получения вычета из НДФЛ. Согласно планам, будет автоматизирована вся линейка вычетов для физлиц: за образование, лечение, добровольное пенсионное страхование и т. д. Новая услуга, считают в ФНС, хотя и не будет способствовать обелению напрямую, как минимум простимулирует плательщиков требовать чеки. Вторая мера — введение единого налогового счета для бизнеса.

🔹 Назван вероятный сценарий продажи банка «Открытие». Согласно ему, 50% банка «Открытие» плюс одна акция будут переданы стратегическому инвестору, а остальной пакет будет размещен на IPO. Стоимость бизнеса «Открытия» эксперты оценивают в 500—550 млрд рублей. Цена контрольного пакета способна составить примерно 250—260 млрд рублей

🔹 ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спутник». Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком на Агентство по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев.

🔹 Регулятор предложит россиянам отзывать личные данные у компаний. Банк России обсудит с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных. Такой реестр должен дать возможность бизнесу и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзывает те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими согласиями.