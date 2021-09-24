Расходы на реализацию мероприятий национальных проектов и поручений, данных в рамках посланий президента, достигнут в 2022—2024 годах 11,5 трлн рублей, рост составит 67%. Как сообщается на сайте правительства, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Мероприятия национальных проектов и поручения президента, данные в рамках соответствующих посланий, <...> отражены со значительным ростом расходов на протяжении всего трехлетнего цикла. Рост расходов на эти мероприятия составляет 67%, абсолютная сумма на них — 11,5 триллиона рублей», — рассказала она.

Голикова отметила социальную направленность федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. «Это наши абсолютные приоритеты, которые связаны с адресной поддержкой наиболее уязвимых категорий граждан», — подчеркнула она.

Говоря об этих расходах, вице-премьер, в частности, назвала размер материнского капитала в 2022—2024 годах и объем бюджетных расходов на его предоставление, анонсировала расходы на 960 млрд рублей на осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет, почти на 258 млрд за три года — на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет включительно и ассигнования на 73 млрд рублей за этот период на ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, сообщила о предусмотренных на 2022 год расходах почти на 64 млрд рублей на пособия по безработице, назвала предусмотренный бюджетом Пенсионного фонда России среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в следующем году и размер индексации ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан.

«Мы также продолжаем в рамках федерального бюджета предоставление соответствующих субсидий регионам — такую форму реагирования на необходимость снижения бедности, как государственная социальная помощь малоимущим гражданам в рамках социального контракта, — рассказала Голикова. — Туда <…> входят мероприятия по поиску работы, переобучению, ведению личного подсобного хозяйства и предпринимательской детальности, которые предусматриваются социальным контрактом и позволяют гражданам реализовать свой трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода. Кроме того, они снимают напряжение с рынка труда и обеспечивают рост [числа] самозанятых. Предполагается, что в бюджете на эти цели на три года будет предусмотрено почти 79 миллиардов рублей. Планируется охватывать социальным контрактом ежегодно по 900 тысяч наших граждан».

Говоря о запланированных расходах Фонда социального страхования, зампред правительства, в частности, указала, что «с учетом пандемии при планировании расходов по временной нетрудоспособности в 2022—2024 годах количество оплаченных дней временной нетрудоспособности по сравнению с 2019 годом увеличено на 10%». В связи с этим дополнительные расходы на оплату больничных листов составят в 2022 году 38,5 млрд рублей, в 2023-м — 41,6 млрд, в 2024-м — 44,4 млрд.

«Также предусмотрены выплаты пособий по временной нетрудоспособности одному из родителей при уходе за больным ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% вне зависимости от стажа. На эти цели заложено 15,2 миллиарда рублей», — уточнила Голикова.

