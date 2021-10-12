🔹 России предрекли глобальное лидерство в сфере карточных платежей. «Русское чудо» в сфере карточных платежей продолжает свое победное шествие, считают в международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. По прогнозу экспертов, в ближайшие десять лет Россия укрепит глобальное лидерство, оставив позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию.

🔹 Банки.ру признан самым большим финансовым супермаркетом в России. По мнению потребителей, Банки.ру стал абсолютным лидером, получив 52% голосов, второе место заняла онлайн-платформа Сравни.ру (21%), третью строчку поделили Банкирос.ру и Выберу.ру, набрав по 4%.

🔹 В ЦБ рассказали об уловках банков при страховании заемщиков. Так, полис страхования жизни и здоровья клиента часто содержит условие, что защита начинает действовать только через какой-то срок после заключения договора. Также банки включают в кредитные договоры дополнительные страховые риски, в частности ДМС, которые не влияют на условия кредитования, но составляют большую часть стоимости продаваемого в связке с кредитом полиса. Банки часто не информируют клиента о возможности отказаться от дополнительных рисков, одновременно сохранив ставку на пониженном уровне.

🔹 В Федеральной нотариальной палате рассказали о мошеннических схемах в сфере наследства. Люди без специального опыта, знаний и инструментов не всегда могут распознать обман и попадаются в чужие «ловушки», а наследственные дела традиционно привлекают злоумышленников, которые стремятся завладеть чужим имуществом, сообщили в ведомстве.

🔹 Активы 100 крупнейших финансовых групп России по итогам 2020 года впервые превысили ВВП страны: совокупный объем активов достиг 113,6 трлн рублей — это 107% ВВП. Такие подсчеты произвело рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».