🔹 Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег на карту сторонней кредитной организации. На изменение тарифов в кредитных организациях пожаловались пользователи на форуме Банки.ру. Так, клиент ОТП Банка сообщил о заградительной комиссии, а другой пользователь сообщил об изменении в тарифе, добавив, что ему приходило push-уведомление о появлении комиссии.

🔹 В России началась перепись населения и продлится до 14 ноября 2021 года включительно. Эксперты предупредили, что во время переписи могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку.

🔹 ЦБ определил лучший формат уведомления неквалифицированных инвесторов о рискованном поручении. По мнению регулятора, такие уведомления лучше работают, если представлены в полнотекстовой форме, а не в кратком виде для СМС или push-сообщения.

🔹 Эксперты: укрепление рубля должно замедлить рост цен. Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что его ведомство увеличило прогноз по инфляции в РФ на текущий год с 5,8% до 7,4%. Отмечается, что в сентябре наиболее явно на ускорение инфляции в России повлиял рост цен на продовольственную продукцию.

🔹 Инвесторы вернутся к бумажным соглашениям и получат право на налоговые вычеты. Для вычета участник соглашения о защите и поощрении капвложений должен будет уведомить Минэкономики, представив перечень объектов, затраты по которым будут возмещаться за счет налоговых платежей, — отдельно по объектам инфраструктуры, кредитам и облигационным займам, НИОКР и демонтажу объектов на территории военных городков (в части жилищного строительства).