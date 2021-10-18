🔹 В МЭР ухудшили прогноз по росту доходов россиян. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Кроме того, по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%.

🔹 Банкиры предлагают сохранить списание соцвыплат для погашения кредитов. Принятый депутатами в первом чтении законопроект, запрещающий использовать социальные выплаты на погашение кредитов, вызвал критику банкиров — они предлагают доработать законопроект. Кроме запрета будущий закон предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок, также он будет иметь обратную силу и предполагает возврат списанных сумм с начала 2021 года.

🔹 Fingram: как путешествовать на поезде по России со скидкой. Когда мы планируем путешествие, всегда здорово, если достаются билеты по скидке. О том, кому такие скидки и льготы положены на железнодорожные билеты по России, — в новом выпуске Fingram.

🔹 Опрос выявил сферы, где работники довольны зарплатой. Чаще всего довольны своей зарплатой программисты, руководители и медики, реже всего — секретари, дизайнеры и психологи, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Так, доля опрошенных программистов, удовлетворенных своей зарплатой, составила 42%.

🔹 Хлопья для овсяной каши рекордно поднялись в цене. Из-за снижения урожая овса цена хлопьев для геркулесовой каши, которые покупает почти половина россиян, бьет рекорды: уже два месяца 1 кг стоит в магазинах больше 80 рублей. При этом в Минсельхозе отмечают, что дефицита овса нет.