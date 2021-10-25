🔹 Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% с начала года. Сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. По данным НБКИ, сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. При этом показатель долговой нагрузки продолжает расти, хотя темпы роста замедлились.

🔹 В России планируют расширить круг получателей маткапитала. Право на получение выплат от государства могут распространить на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери без гражданства.

🔹 Банки заявили о риске ухода клиентов к нелегалам из-за лимитов на кредиты. Принятие поправок, наделяющих ЦБ правом на прямые количественные ограничения по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков. Это следует из письма Ассоциации банков «Россия» в адрес Минфина. Введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может быть результативно «для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов», отмечается в письме. Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики будут удовлетворять свои потребности с помощью «теневого финансирования».

🔹 Минюст предлагает ужесточить штрафы для бизнеса в новом КоАПе за ряд нарушений. По сравнению с предыдущей редакцией документа предлагается в пять раз увеличить пени за недекларирование продукции, в четыре раза — за ввод в оборот немаркированных товаров и в два раза — за препятствование проведению проверок и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях.

🔹 Fingram: как стать ИП и не платить налоги два года. Если вы задумали зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, то сейчас для этого самое время! Став ИП до конца 2023 года, вы сможете воспользоваться нулевыми налоговыми ставками и развивать свой бизнес. О таких налоговых каникулах — в новом выпуске Fingram.

