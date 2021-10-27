🔹 Опрос: «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Тинькофф» — самые надежные банки России. Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: его назвали 64% россиян. На втором месте — ВТБ (43%), третье разделили Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%). Участников опроса просили выбрать из 30 банков с самым большим размером капитала три наиболее надежных.

🔹 В РФ расширят список отраслей для получения финансовой помощи. В программу включат ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; дополнительное образование детей и взрослых; стоматологическую практику; стирку и химчистку текстильных и меховых изделий; услуги парикмахерских и салонов красоты; услуги по уходу за детьми.

🔹 Минфин предложил упростить уплату НДС при экспорте и импорте услуг, установив единое правило: любые услуги по умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя. Одновременно предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза. Дополнительно предлагается обязать российские компании платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента.

🔹 Голикова рассказала о перспективах российского рынка труда. В России наблюдается тенденция роста числа занятых, но текущая ситуация может внести коррективы, заявила вице-премьер. По ее словам, цифровизация государственного управления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка. Вице-премьер прогнозирует сокращение численности работающих в классических формах занятости на 12%.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: у рубля союзники — нефть и ЦБ, а у инвестора — альтернативы биткоину. Рубль выиграл недельную гонку среди собратьев из развивающихся стран. Пока он — лучший по устойчивости. Также в нашей еженедельной подборке — что купить инвестору вместо биткоина и кому насолил Apple.