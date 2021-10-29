🔹 ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России — в форме «инвестиционных онлайн-игр». Такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных за III квартал 2021 года финансовых пирамид. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, если их нет — проект останавливается, сворачивается. Деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

🔹 Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В ведомстве полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

🔹 «Во всем были виноваты женщины». Как потерять деньги из-за вредного совета, а потом самому стать инвестиционным советником. Игорь Файнман вспоминает, как, будучи начинающим инвестором, потерял деньги, доверившись блондинке из брокерского дома. О том, чему его научил негативный опыт и почему этот урок инвестиционный советник считает лучшим в жизни, узнаете из нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам».

🔹 «Ростелеком» планирует поднять плату за трафик для мобильных операторов. Ожидается, что рост может составить около 6,5% и, по мнению участников рынка и экспертов, спровоцирует повышение стоимости голосовой связи для абонентов.

🔹 Avast обнаружила более 150 мошеннических приложений, которые распространялись через Google Play в рамках кампании UltimaSMS. Установка этих приложений может стоить жертвам более 3 тыс. рублей в месяц, в зависимости от местоположения и мобильного оператора. При этом возврат утраченных средств невозможен.