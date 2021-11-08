🔹 В ПФР назвали условия назначения пенсии в предпенсионном возрасте. Основные требования — наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства.



🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам усилила рост. За третью декаду октября показатель составил почти 6,7% после примерно 6,53% за вторую декаду месяца. Таким образом, ставка продолжает рост после небольшой паузы в начале осени. Банк России рассчитывает на повышение привлекательности депозитов для населения на фоне повышения ключевой ставки.



🔹Банкиры не хотят самостоятельно считать сумму прожиточного минимума должника, которую нельзя будет взыскать, и следить за ее изменением — они предлагают переложить эти обязанности на судебных приставов. С 1 февраля 2022 года вступят в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве», который дает гражданам право при взыскании долгов или аресте имущества на сохранение прожиточного минимума. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать банковский счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму.

🔹 НПФ пока так и не смогли преодолеть инфляцию: за три квартала в среднем они заработали для своих клиентов 5,5% годовых, что на 0,9 процентного пункта выше показателя государственной управляющей компании (УК) «ВЭБ.РФ», распоряжающейся средствами «молчунов». Худший результат показал Национальный НПФ — около 1,7% годовых, лучший результат у НПФ Сбербанка — 8,3% годовых.

🔹 Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий. По мнению главы СберБанка, для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны «существенные налоговые стимулы, а для отдельных категорий граждан — софинансирование со стороны государства». Именно такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами, напомнил он.