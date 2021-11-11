🔹 Тарифы на Интернет и ТВ могут повысить на 10%. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи. Расчеты не касаются мобильной связи. Кроме инфляции, рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

🔹 Льготникам начали оформлять электронные сертификаты. Это выпускаемые государством «окрашенные деньги», по которым отдельные категории населения, например ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг. Новый механизм призван упростить ситуации, когда граждане приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые впоследствии компенсировались из бюджета.

🔹 Верховный суд запретил огульные возвраты денежных переводов физических лиц. ВС опубликовал разъяснение, согласно которому многочисленные последовательные платежи от одного физического лица другому в течение длительного времени могут свидетельствовать о наличии между ними договорных отношений и не должны огульно признаваться неосновательным обогащением получателя.

🔹 Названы профессии самозанятых с наибольшими доходами. С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации. На эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте — изготовители и продавцы сувенирной продукции, аксессуаров и товаров для хобби (11%). Затем следуют одежда и обувь (7%).

🔹 ЦБ оценил влияние роста процентных ставок на банковский сектор. Портфели облигаций российских банков за год «похудели» на 10% из-за роста процентных ставок на рынке ОФЗ. Наибольшие потери от переоценки портфелей долговых бумаг понесли частные игроки из числа системно значимых.