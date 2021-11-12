🔹 В России готовятся штрафовать бизнес за любопытство к данным клиентов. Предпринимателей предлагают штрафовать в случае отказа предоставить россиянам ту или иную услугу или заключить договор купли-продажи, если клиенты не предъявили свои персональные данные. Исключением из этого может стать обязанность предъявлять эти сведения в соответствии с законодательством РФ или непосредственным исполнением договора купли-продажи. Если этих обоснований нет, то Кабмин предлагает наказывать штрафами: должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

🔹 СберБанк предложил связать коммерческие и государственную системы идентификации граждан. Речь идет о том, чтобы обеспечить взаимное признание коммерческих (банк ID, телеком ID) и государственного идентификатора (ЕСИА). Связка идентификаторов по согласию пользователя будет храниться в ЕСИА. Предполагается, что правительство определит перечень случаев, для которых идентификация лиц с использованием коммерческих систем не допускается. Также будет составлен перечень аккредитованных государством коммерческих идентификаторов. По замыслу «Сбера», требования проекта могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

🔹 «Доллар рос на рубль в час». Как потерять ползарплаты на обмене валюты и стать «будущим Баффетом в юбке». Что делать, если твой первый серьезный инвестиционный опыт обернулся потерей половины зарплаты во время валютного кризиса 2014 года? Посчитать это платой за опыт, уверена героиня нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Надежда. Почему инвестиционный советник Игорь Файнман назвал ее будущим Уорреном Баффетом в юбке? И как начинающим инвесторам понять, когда покупать валюту, а когда продавать?

🔹 Мошенники завладели данными о тратах россиян. Кроме уже привычных Ф. И. О. или адреса на руках у злоумышленников оказалась информация об актуальных суммах на картах и расходах вплоть до самых «свежих» операций. В основном о таких случаях на одном из форумов рассказывают клиенты Альфа-Банка.

🔹 Минфин назвал условия освобождения семей с детьми от налога с продаж жилья. Под налоговую льготу попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового, более просторного. Минфин предлагает освободить доход от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома (независимо от срока нахождения объекта недвижимости в собственности) при одновременном соблюдении пяти условий.

