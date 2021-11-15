🔹 Visa планирует обнулить комиссию за переводы по номеру телефона в 2022 году. В начале ноября платежная система разослала банкам письмо с таким сообщением. Сегодня банки платят 3 рубля (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

🔹 В Счетной палате назвали основную макроэкономическую проблему в России. Основной угрозой для российской экономики остается инфляция, заявил аудитор СП Алексей Саватюгин. Он напомнил, что сейчас Центробанк прогнозирует годовую инфляцию ближе к 8%, хотя целевой показатель в два раза ниже — 4%.

🔹 Бизнесмен похитил 139 млн рублей с помощью ключей от системы «СберБанк Онлайн». Один из основателей крупного российского производителя краски и средств деревопереработки ГК «Сенеж» Алексей Кнеков и его жена обвиняются в хищении у двух компаний холдинга 139 млн рублей при помощи незаконно полученных им ключей к системе «СберБанк Онлайн». Деньги, как считает следствие, тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране.

🔹 Банк России принял решение о регистрации новой небанковской кредитной организации — ООО «РНКО «ЮСиЭс». Базирующаяся в Москве компания после оплаты уставного капитала получит лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций

🔹 Бизнес предложил узаконить блогерство как профессию. В июне 2018 года во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным блогер из Челябинска Наталья Краснова, обратившись к главе государства, отметила, что блогерство не является в России профессией. Она спросила, может ли этот род деятельности стать профессией в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, Путин предположил, что профессия блогера может стать в России официальной, если в этом будет необходимость.