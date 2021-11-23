🔹 Банки.ру — «Инвестиционный маркетплейс года» по версии экспертного жюри Investment Leaders. Банки.ру награжден дипломом премии Investment Leaders 2021. По мнению экспертного совета, в состав которого вошли общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, Банки.ру стал лучшим в номинации «Инвестиционный маркетплейс года» в категории «Технологии инвестирования».



🔹 Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом и осталась на текущем уровне, а в одном случае понизилась в сегменте вкладов в евро.

🔹 Доски объявлений взлетели в топе мошеннических схем. Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок неожиданно заняло второе место среди схем, которые используют злоумышленники для похищения средств с карт граждан. Эксперты составили рэнкинги топ-10 городов, где наиболее активны мошенники, каналов распространения и схем на основании 19,5 тыс. обращений россиян. Столько жалоб от граждан на действия злоумышленников поступило на платформу «Мошеловка» за полгода ее существования.

🔹 Банки.ру и СберБанк запустили спецпроект «Кредитный потенциал». Проект расскажет читателям о том, почему важно знать свою кредитную нагрузку, что делать, если кредитная нагрузка слишком высока. Также Банки.ру представят пользователям новый продукт СберБанка «Кредитный потенциал». Этот сервис призван помочь клиентам банка контролировать свою кредитную нагрузку. Он позволяет узнать лимиты по всем доступным кредитным продуктам и рассчитывает их индивидуальные условия без подачи заявки.

🔹 ПФР может получить право на назначение 17 мер соцподдержки. В их числе — государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а именно: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.