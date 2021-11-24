🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь выросла и превысила 7%: значение за вторую декаду ноября составило около 7,16% против 6,98% за первую декаду текущего месяца. Ставка находится сейчас на самом высоком уровне с июня 2019 года. Тем временем в Центробанке предлагают создать специальный банковский вклад для малообеспеченных людей — с ограниченной суммой и привязкой процентной ставки к ключевой ставке либо к уровню инфляции.



🔹 Россиян пытаются обмануть по схеме с «возвратом страховых накоплений». Мошенники запустили рассылку электронных писем с ложной информацией «о возврате страховых накоплений», предупредили Пенсионный фонд России и ОНФ. В ПФР предполагают, что схема нацелена на сбор банковских данных граждан.

🔹 Российские банки идут к рекордной прибыли. За первое полугодие 2021 года российский банковский сектор уже показал исторически рекордные показатели, заработав 1,18 трлн рублей. К концу года эта цифра может увеличиться вдвое. При сохранении текущих темпов роста прибыль за текущий год может установить рекорд в 2,5 трлн рублей. За десять месяцев 2021 года российские кредитные организации в совокупности заработали 2,06 трлн рублей. Порядка 85% этой прибыли приходится на системно значимые банки.

🔹 Инфляция в России в конце года превысит 8%, считают ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны. Их оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ: по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021 году будут зафиксированы в промежутке от 7,4% до 7,9%.



🔹 Инвестдайджест Банки.ру: рубль потерял устойчивость, а СберБанк получил фетву на свой фонд. В начале недели российский рынок акций испытал сильнейшее падение с начала 2021 года. Триггером стал потенциальный дефолт госкорпорации. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

🔹 Глава Райффайзенбанка не исключил возможности покупки розничного бизнеса Ситибанка в России. По словам Сергея Монина, часть клиентов Ситибанка в любом случае перейдет в Райффайзенбанк. Банкир уверен, что с российского рынка уходят те, у кого не получается делать бизнес в этой стране.

