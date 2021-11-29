🔹 Назван тормоз для увеличения доходов россиян. Трудовые доходы в некорпоративном секторе российской экономики сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом, показали расчеты экспертов НИУ ВШЭ. Так, если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам III квартала превысили его, то доходы в некорпоративном секторе после II квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за II квартал допандемийного 2019-го.

🔹 «Эксперт РА»: в течение года с рынка могут уйти 29 банков, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. По прогнозу агентства, игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в любом случае покинут сектор. Почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска, хотя у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.

🔹 Рост реальных доходов россиян превысил 8%. По итогам III квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, если за первое полугодие 2021 года был практически восстановлен допандемийный уровень доходов российских семей, то уже по итогам III квартала удалось превысить уровень реальных доходов, сложившийся к концу III квартала 2019 года.

🔹 Число моногородов сократят вдвое для улучшения поддержки оставшихся. Угольным городам Кузбасса вхождение в перечень таких городов, наоборот, упростят, снизив пороги допустимых массовых увольнений с монопредприятий с 20% до 10% населения. Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов — вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

🔹 В Банке России рассказали о планах по сдерживанию инфляции. Регулятор ожидает, что ему пока придется сохранить жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%.