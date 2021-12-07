7 декабря. Главное за минуту

🔹 Премия «Банк года — 2021». Какой она будет? Экспертный совет Банки.ру начал работу по определению номинантов ежегодной премии «Банк года». В этом году премия немного изменила свой формат, но по-прежнему является одним из главных событий российского финансового рынка и помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний.



🔹 Банки.ру обновил раздел по подбору кредитных карт. Напомним, что раздел Банки.ру по подбору кредитных карт позволяет найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы пользователей и оформить онлайн-заявку напрямую в банк.

🔹 «Сбер» заявил о кадровой катастрофе в России в сфере информационной безопасности. Банк оценивает дефицит кадров в этой сфере не менее чем в 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе. Сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке «большого отряда» преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода, считают в «Сбере».

🔹 Набиуллина сравнила ситуацию с экосистемами с покупкой аборигенами бус, когда за них готовы отдать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. «И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?» — указала глава ЦБ РФ.

🔹 Банкам могут дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков. После того как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными, Национальный совет финансового рынка сообщил в ЦБ, что сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния необходимы банкам для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Также банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью и сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников.

