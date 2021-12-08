8 декабря. Главное за минуту

🔹 Mouzenidis Travel уходит с российского рынка. Сколько денег вернут туристам? До 13 декабря страховая компания «ТИТ» выплатит компенсацию клиентам греческого туроператора Mouzenidis Travel, который ушел с российского рынка. Правда, покроют страховые выплаты лишь скромную часть реальных расходов на покупку туров. Сумма заявленных требований в десятки раз превышает сумму тех финансовых гарантий, которые имел туроператор при осуществлении деятельности.

🔹 В ЦБ столкнулись с трудностями поиска руководителей в департамент информбезопасности. В середине октября уволился глава центра мониторинга и анализа информбезопасности ДИБ Николай Перемышленников, а для управления надзора и наблюдения замену так и не нашли.

🔹 Для владельцев потребкредитов задумали ввести трехмесячные каникулы на постоянной основе. Введение постоянного механизма каникул для потребкредитов, а сейчас это распространяется только на ипотеку, — главная новелла документа. Но есть и другие принципиальные изменения государственного механизма.

🔹 Fingram: когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году. Если в конце года вы сами выбираете время отпуска в 2022-м, то поторопитесь занять финансово «теплые» дни. Особенно если зарплата вам установлена в виде оклада. Когда выгоднее всего отдохнуть в следующем году, можно узнать в новом выпуске Fingram.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: «Сбер» верит в потенциал своего конкурента, а «Самолет» «летает» лучше «Аэрофлота». Аналитики «Сбера» видят нераскрытый потенциал акций TCS Group (группы «Тинькофф»), Мосбиржа повысила оценку уровня надежности биржевых активов застройщика «Самолет», акции «Аэрофлота» рекомендовано пока «держать», а не «покупать», а американские банкиры уверены, что за доллар и в марте 2022 года будут давать 73 рубля. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

