10 декабря. Главное за минуту

🔹 В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию для борьбы с бедностью. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России. По мнению авторов инициативы, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат.



🔹 Мошенники распространяют вредоносные программы через фальшивый генератор QR-кодов. На мошенническом сайте предлагается скачать программу для генерации поддельного QR-кода о вакцинации. Организаторы предупреждают, что услуга якобы бесплатна до 15 декабря, а после этой даты за один код придется заплатить 150 рублей. На деле же никакой QR-код пользователь после этих манипуляций не получит — ни даром, ни за деньги.

🔹 Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки. Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ.

🔹 Банки.ру запустил «Народный рейтинг инвестиционных компаний». Теперь пользователи Банки.ру могут оставить отзыв не только о банке или страховой компании, но и о лицензированной инвестиционной компании, услугами которой они воспользовались.

🔹 Роскачество планирует оценивать продукты банков, страховщиков и МФО. Роскачество предлагает действовать в нескольких направлениях: исследование финансовых продуктов, их оценивание и составление рэнкинга, доведение до граждан объективной информации о финансовых продуктах как предметно, так и в сравнении предложений разных компаний; реализация функции досудебной и судебной защиты прав потребителей некачественных финуслуг, которую будут оказывать правозащитники на базе Роскачества; содействие ЦБ в сборе и анализе информации, проведении изучения потребительского поведения, опросов и оценок и в выводе с рынка «однодневных» недобросовестных игроков.