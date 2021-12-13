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13 декабря. Главное за минуту

13.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 В приложении Банки.ру теперь можно оформить полис ипотечного страхования на недвижимость, жизнь и здоровье, сделать это можно из любой точки мира и в несколько кликов. Оформить полис достаточно просто: клиент выбирает банк, в котором оформлена ипотека, указывает остаток кредита, свой пол и возраст; Банки.ру показывает предложения и цены от разных страховых компаний. Остается лишь выбрать оптимальный вариант, заполнить анкету и оплатить онлайн, электронный полис будет направлен на e-mail.

🔹 Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей. Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян. Пока от обязательств на 1,23 млрд рублей освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны.

🔹 Минтруд: рост страховых пенсий неработающих пенсионеров за шесть лет превысил инфляцию на 9 п. п. Как подчеркивают в ведомстве, пенсионное законодательство содержит жесткое требование индексации пенсий по уровню не ниже фактической инфляции.

🔹 В Рунете появились фишинговые сайты с предложениями купить за полцены бонусные карты ретейлеров. За первую неделю декабря в Рунете выявлено более 200 фишинговых сайтов с предложениями приобрести бонусные карты за полцены. В зоне риска находятся клиенты «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и других ретейлеров.

🔹 Прожить больше полугода на сбережения смогут только 15% россиян. Тем или иным образом контролируют свои доходы и расходы 65% россиян: 53% ведут примерный учет личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 35% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы.

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