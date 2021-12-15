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15 декабря. Главное за минуту

15.12.2021 20:00
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Время прочтения: 1 минута
15 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Аналитики: ЦБ вернет ключевую ставку в осень 2017-го. Центробанк может поднять ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% уже в декабре текущего года. Это уровень, на котором ключевая ставка держалась примерно с середины сентября почти до конца октября 2017 года.

🔹 Банки.ру начал давать кэшбэк за вклады. Первым партнером акции «Кэшбэк за вклад» стал Абсолют Банк. При открытии вклада «Абсолютный максимум+» на нашем маркетплейсе можно получить дополнительное денежное вознаграждение в размере до 4 тыс. рублей от Банки.ру.

🔹 Минтруд представил проект программ переобучения безработных на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда. Обучение по федеральному проекту бесплатное, а после него гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело.

🔹 Инвестор Джим Роджерс посоветовал, куда вложить 1 млн рублей и как защититься от инфляции. По мнению эксперта, сельскохозяйственные и сырьевые товары недооценены, и при наличии у инвестора только 1 млн рублей можно вложиться именно в них.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: рубль-неваляшка, успехи послушного китайского маркетплейса и бразильский банк Nu. Отечественная валюта показывает чудеса устойчивости по сравнению с российским рынком акций. Их котировки продолжают падение, но аналитики единогласно рекомендуют скупать. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

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