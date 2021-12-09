Героиня нового выпуска подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Зоя решила начать инвестировать после падения рынков в 2020 году, изучив тему по Instagram. Какую бумагу она дважды купила перед обвалом, как смогла получить за год прибыль по портфелю 70% и почему инвестиционный советник Игорь Файнман предложить сделать ее экспертом в подкасте?

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/97468636'>«Я все изучила по Instagram»: как начать инвестировать во время пандемии и стать жертвой российского IPO</a> на Яндекс.Музыке

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В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.



Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Послушать выпуски можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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