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«Я все изучила по Instagram»: как начать инвестировать во время пандемии и стать жертвой российского IPO

17.12.2021 09:10
1 931
1 Время прочтения: 3 минуты
«Я все изучила по Instagram»: как начать инвестировать во время пандемии и стать жертвой российского IPO
Автор
Елена Янкина, заместитель главного редактора Банки.ру
Елена Янкина заместитель главного редактора Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Подкаст «Это к деньгам»

Героиня нового выпуска подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Зоя решила начать инвестировать после падения рынков в 2020 году, изучив тему по Instagram. Какую бумагу она дважды купила перед обвалом, как смогла получить за год прибыль по портфелю 70% и почему инвестиционный советник Игорь Файнман предложить сделать ее экспертом в подкасте?

Слушайте подкаст на

В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.

Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Послушать выпуски можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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