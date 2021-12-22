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22 декабря. Главное за минуту

22.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
22 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам еще подросла: значение за вторую декаду декабря составило около 7,4% против 7,38% за первую декаду месяца. Ставка находится на самом высоком уровне с мая 2019 года, показатель за вторую декаду тогда составлял 7,45%.

🔹 Мошенники придумали схему обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Раньше жертва рисковала оказаться обманутой один раз, теперь же мошенники наносят своим «подопечным» регулярные визиты — уже под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.

🔹 СКБ-Банк переходит на бренд материнской группы «Синара» и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО «Банк «Синара». Изменения вступят в силу после регистрации Банком России устава банка в новой редакции, о чем кредитная организация сообщит дополнительно. В СКБ-Банке подчеркивают, что он является частью группы «Синара» уже 20 лет.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: волна повышения ключевых ставок и прогноз удвоения стоимости «Системы». Больше 60% годовых в акциях щедро прогнозируют российские аналитики, а средства, инвестированные, например, в АФК «Система», могут и вовсе удвоиться за 2022 год. Инвесторам в качестве спасения от штормов на рынках предлагают акции дивидендных «звезд», фонды на облигации с защитой от инфляции и физическое золото. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

🔹 Эксперты: ипотека будет обходиться заемщикам в 2022 году заметно дороже. В НКР ожидают, что увеличение стоимости квадратного метра и рост среднего чека, а также более быстрое повышение ставок приведут к росту ежемесячного платежа и общей переплаты по ипотеке.

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